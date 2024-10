Piemonte Ginnastica, Maria Vittoria Rossi e Alice Guidetti sul podio FOTO

Grande soddisfazione per ASD Piemonte Ginnastica che domenica 27 ottobre, a Chivasso, ha conquistato due posizioni sul podio. La 3a prova del Campionato individuale regionale FGI del livello B1 ha ripagato le giovani ginnaste: argento per Maria Vittoria Rossi, categoria J1, bronzo per Alice Guidetti, J2. Seguono le ginnaste J1 Vittoria De Santo 5°, Claudia Coden 8°, Martina Giavarra 12°e Giada Ferrigo 13°.

“Bei risultati per giovani ginnaste che crescono tecnicamente - commenta Donatella Eterno, DS della ASD Piemonte Ginnastica – Grazie a Francesca Boggio, Giada Pomini, Teresa Romano e Filomena De Lucia, componenti dello staff tecnico, che hanno supportato questo percorso”.