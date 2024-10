Biella Motor Team vince su più fronti

Periodo positivo, questo inizio di autunno, per la scuderia Biella Motor Team che attualmente è impegnata su più fronti, sia nelle gare per auto moderne sia in quelle riservate alle storiche.

Nelle scorse settimane Enzo Borini ed Aldo Gentile si sono presentati al via del Rally Elba Storico, penultima prova del Campionato Europeo e del Campionato Italiano di specialità, Con la loro Opel Ascona “B” 2.0 hanno chiuso ventinovesimi assoluti, decimi nel 3° Raggruppamento e soprattutto primi di classe fino a 2000 cc. Tra sabato 19 e domenica 20 Borini-Gentile saranno al via del Rallye Sanremo Storico con il numero 78 sulle fiancate. La gara ligure chiude sia la serie continentale che quella tricolore.

Nello stesso weekend I gemelli Elio e Giovanni Baldi saranno al via dello slalom Susa-Moncenisio, in provincia di Torino, aperto sia alle vetture moderne che storiche. Elio sarà al volante di una Lancia Stratos mentre il fratello Giovanni si presenterà alla partenza con una Fiat 124 Abarth. Ad inizio novembre, poi, correranno insieme al Lessinia Rally Historic in provincia di Verona, sempre con la 124 Abarth.

Infine, passando ai rally per auto moderne, bisogna registrare la buona prestazione offerta da Roberta Steffani al Rally di Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, che era l’ultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 1. Con il pilota Daniele Ferrotto, su una Peugeot 205 Rallye, ha conquistato il successo in classe A5 chiudendo cinquantottesima assoluta.