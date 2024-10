Tollegno, attenzione alla viabilità domenica

Nel fine settimana a Tollegno, in occasione della corsa Lana Boschi e Lavatoi, dalle ore 19:00 del giorno 19 ottobre 2024 alle ore 15:00 del giorno 20 ottobre 2024 sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e transito a tutti i veicoli nel posteggio di fronte la Palestra Comunale lungo la Strada Provinciale 509 "Tollegno - Pralungo" - Via Mancini n. 6, il Divieto di sosta con rimozione forzata e transito a tutti i veicoli, esclusi quelli autorizzati dall'organizzazione, nel posteggio interno antistante la Palestra Comunale sita in via Mancini n, 6 ad uso esclusivo della stessa palestra; dalle ore 9:00 alle ore 12:30 del giorno 20 ottobre 2024 " dal Km 0-000 al Km 0-190 della S.P. "Tollegno Pralungo"" - via Mancini n, 1 dall'intersezione con via Martiri della Libertà sino all'intersezione con via Oberdan / via Cap. G, Craveia via Mancini n, 8 -; Divieto di transito a tutti veicoli ad esclusione di quelli autorizzati dall'organizzazione e divieto di sosta e di fermata lungo la provinciale.