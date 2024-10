Ladri a Tollegno, il bottino monili in oro

Furto consumato a Tollegno nella giornata di ieri venerdì 11 ottobre.

Approfittando dell'assenza dei proprietari dalle 9 alle 12 del mattino, ignoti si sono introdotti in un'abitazione e hanno portato via degli oggetti in oro.

Al lori rientro gli occupanti dell'alloggio si sono trovati tutto soqquadro e si sono rivolti al 112 che ha inviato i Carabinieri che si occuperanno dei rilievi del caso per risalire agli autori del gesto.