A Tollegno si torna a correre la gara “Lana, Boschi e Lavatoi”

E’ in programma per domenica 20 ottobre la undicesima edizione della corsa podistica non competitiva “Lana, Boschi e Lavatoi”, organizzata dalle Associazioni di Tollegno Pro Loco, Agorà, Club musica giovane, Tollegno Insieme, Gruppo Alpini, Gruppo di Protezione Civile di Tollegno, Spazio 0-100, Biblioteca Civica di Tollegno, con il patrocinio del Comune di Tollegno.

La manifestazione, il cui ricavato verrà interamente devoluto, come in tutte le edizioni passate, al Fondo Edo Tempia, prenderà il via alle 10, davanti alla Palestra Comunale di Tollegno, secondo l’ormai “classica” struttura organizzativa, caratterizzata dalla corsa podistica non competitiva, su un tracciato misto di 8,5 km che toccherà tutto il territorio comunale (dalla Filatura ai boschi delle Bazzerre, passando per le vie centrali di Tollegno), dalla corsa con il cane (sul medesimo tracciato), dalla camminata ludico-motoria dedicata alle famiglie (che seguirà un percorso incentrato sulla parte “alta” del paese) mentre la camminata a tema “L.B.L. Camminando nella Storia”, è prevista nel pomeriggio con ritrovo ore 15:45 presso la palestra comunale, finalizzata a far scoprire “in movimento” la storia e le tradizioni di Tollegno. Proseguendo nel solco delle passate edizioni, la manifestazione si propone di essere ecosostenibile e ad impatto zero, escludendo l’uso di materiali “usa e getta” non riciclabili con l’obiettivo di abbattere in modo pressoché totale la produzione di rifiuti.

La gara sarà preceduta da un’importante novità per coinvolgere anche i più piccoli ovvero la Masnà Race suddivisa in due gruppi (scuola materna rettilineo di 950m) e scuole elementari con percorso di 950m nei pressi della palestra comunale, ritrovo ore 9:15 e partenza ore 9:30 Altra importante novità sarà lo spazio dedicato ai più piccoli a cura del Club Musica Giovane che dalle 10:00 alle 12:00 intratterrà i più piccoli con giochi ed attività ludico motorie. Al termine della mattinata ci sarà il famoso e ricco buffet offerto dall’organizzazione, che rappresenta il marchio di fabbrica dell’evento, durante il quale verranno distribuiti premi e gadgets messi a disposizione degli sponsor, compreso l’ambitissimo “Gatto d’Oro”, che andrà al primo tollegnese in ordine di arrivo ed il temuto “Gatto Stanco” che andrà all’ultimo tollegnese in ordine di arrivo. Gli atleti potranno iscriversi alle varie categorie previste accedendo al sito “www.lana-boschi-lavatoi.it” o la mattina della manifestazione entro le ore 9,30.