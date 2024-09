Protezione Civile: operatori e volontari in festa a Tollegno per il patrono, San Padre Pio

Lunedì 23 settembre, in occasione della Festa Liturgica di San Pio da Pietralcina, scelta per commemorare il Suo trapasso, il Gruppo di Preghiera di Tollegno dedicato al Santo ha invitato le Associazioni di Volontariato operanti nell’ambito della Protezione Civile alla Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Monsignor Roberto Farinella e concelebrata da Don Paolo, presso la chiesa dedicata a San Germano.

Dal 2004 San Pio da Pietralcina è Patrono delle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile in Italia. In una nota viene affermato: “Quella del Frate di San Giovanni Rotondo è una lezione di umanità semplice, umile, nascosta, nutrita d’amore che non ama mostrarsi ma sa arrivare al momento giusto a chi ha bisogno di noi.”

Questo è l’insegnamento, l’incoraggiamento e la benedizione che i volontari della Protezione Civile hanno chiesto e chiedono a San Pio, modello di riferimento per quanti hanno scelto di esprimere la solidarietà ed il dono di sè attraverso la condivisione con coloro che vivono momenti di sofferenza e smarrimento a seguito di catastrofi e calamità naturali.

Erano presenti alla funzione numerosi fedeli del Gruppo di Preghiera e nelle loro divise blu, gialle e rosso-blu i Volontari del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile di Biella, della Protezione Civile del Comune di Tollegno, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini.