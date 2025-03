A Ponderano è festa per Lea Gariazzo, il sindaco Locca: "La sua energia un'ispirazione per tutti noi" FOTO

Il 29 marzo scorso, abbiamo festeggiato un evento straordinario: il 101° compleanno di Lea Gariazzo, una concittadina che incarna la forza e lo spirito di una generazione che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità.

Con disinvoltura ed entusiasmo, Lea ha accolto questo traguardo, dimostrando che l'età è solo un numero quando si è dotati di una mente vivace e di un cuore pieno di passione per la vita. Lea non è solo una cittadina rispettata, ma una vera e propria istituzione per Ponderano. La sua storia personale è intrecciata con quella della nostra nazione: durante la Seconda Guerra Mondiale, ha servito come staffetta partigiana, un ruolo fondamentale che evidenzia il suo coraggio e la sua determinazione nel combattere per i principi di democrazia e libertà. Grazie a donne e uomini come lei, possiamo oggi godere di valori che spesso diamo per scontati.

In questo giorno speciale, abbiamo reso omaggio alla grandezza di Lea. Abbiamo celebrato non solo un compleanno, ma anche una vita dedicata al bene comune, un esempio luminoso per le generazioni presenti e future. Le storie di chi ha lottato per la libertà ci insegnano l'importanza di difendere ciò che riteniamo giusto.

Tantissimi auguri a te, grande Lea! Che questo nuovo anno di vita porti con sé altrettante gioie e momenti indimenticabili. La tua energia e il tuo impegno rimarranno sempre un'ispirazione per tutti noi.