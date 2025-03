Anffas Biellese, l'open day è un grande successo nel giorno del 60° anniversario di fondazione

Grande successo per l’open day di Anffas Biellese, in programma venerdì scorso nella sede di Gaglianico. E’ stata una giornata importante, in cui ospiti, familiari, amici, gli Alpini del paese, i volontari della Pro Loco, i ragazzi della prima squadra del Biella Rugby e tante altre persone hanno varcato la soglia per scoprire quanta allegria e quanta serenità si vivono all’interno dei nostri centri. Le persone con disabilità che frequentano il centro hanno orgogliosamente mostrato le loro abilità, i servizi e le attività che si svolgono, intrattenendosi con tutti.

Nel pomeriggio tutti insieme hanno tagliato la torta dei sessant’anni di Anffas nel Biellese. «Un traguardo importante - sottolinea la presidente Maria Teresa Rizza - in cui abbiamo cambiato il mondo della disabilità nel Biellese».

«In occasione del 60° anniversario dalla fondazione di Anffas nel Biellese ci siamo proposti di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sui temi delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo - chiosa Ivo Manavella, presidente della Cooperativa Anffas -. L’iniziativa vuole promuovere un approccio positivo e rispettoso, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità, incentrati sui diritti umani e sulla qualità della vita delle persone con disabilità. E’ stata una giornata faticosa ma bellissima, grazie ai nostri collaboratori che si sono spesi generosamente per far vedere il loro lavoro».