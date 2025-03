“Vinci e rivinci”, il nuovo concorso di primavera del Centro Commerciale Gli Orsi

Il Centro Commerciale Gli Orsi, punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero nel biellese, coinvolge ancora una volta la sua community con un nuovo concorso a premi pensato per rendere lo shopping ancora più divertente. Si chiama “Vinci e Rivinci”, l’iniziativa che regala subito buoni spesa o deliziose uova di cioccolato, trasformando ogni giornata di shopping in un’opportunità.

Partecipare è semplice: dal 1° al 27 aprile, dalle 10:00 alle 20:00, occorre effettuare almeno due acquisti in due negozi diversi del Centro Commerciale (negozi, Ipercoop, bar o ristoranti) per un importo totale minimo di 20 euro nello stesso giorno.

Con gli scontrini, i clienti potranno recarsi alla postazione dedicata all’interno della galleria, un totem digitale e giocare per vincere subito un buono shopping o pescare un ovetto con cui tentare ancora la sorte. In palio ogni giorno buoni spesa da utilizzare nei negozi aderenti del Centro e golose uova pasquali.

«Con questo concorso vogliamo offrire un’esperienza di shopping divertente e coinvolgente, che premia i nostri clienti e aggiunge un pizzico di emozione alle giornate di primavera – ha dichiarato Luciano Morganti, Direttore del Centro Commerciale Gli Orsi. - “Vinci e Rivinci” è pensato per ringraziare la nostra affezionata community e rendere ogni visita al Centro ancora più speciale».

Con il concorso “Vinci e Rivinci” il Centro Commerciale Gli Orsi rinnova il suo impegno nel creare occasioni di intrattenimento e coinvolgimento per tutta la famiglia, confermandosi non solo luogo di shopping ma anche spazio di esperienze da vivere insieme. Un’iniziativa pensata per premiare la fedeltà dei clienti e rendere ogni visita ancora più speciale.

Il concorso è riservato ai maggiorenni e i buoni spesa saranno utilizzabili entro l’11 maggio 2025 nei punti vendita aderenti del Centro.