Bocce, Spolina con onore a Crescentino

Spolina ha surclassato 13-0 in semifinale Valle Elvo (Sergio Algarotti-Mario Melis) per poi cedere in finale a Le Carreau (Aldo Emilio Rosset-Maurice Cortaz) con il punteggio di 7-8. L’altra semifinalista Jolly Club Buronzo (Guido Rampino-Alessandro Bortolan) sconfitta 6-10 da Le Carreau.