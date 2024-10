Tegole pericolanti all'Itis di Biella

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Biella è intervenuta questa mattina, sabato 12 ottobre in via Rosselli, all'Itis, per la messa in sicurezza di alcune tegole pericolanti.

Alcuni passanti hanno notato delle tegole che sembravano sporgere dal tetto dell'edificio e hanno fatto la segnalazione al 112.

Immediato l'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco che hanno verificato esserci alcune tegole pericolanti e con l'ausilio dell'autoscala hanno provveduto a mettere in sicurezza il tetto.

Per l'intervento non è stata necessaria la chiusura della strada.