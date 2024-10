Biella, scontro auto-moto, motociclista in codice giallo in ospedale, foto repertorio

Altro intervento in serata oggi venerdì 4 ottobre, da parte della Polizia Locale di Biella per effettuare un rilievo in un incidente che ha visto coinvolti un'auto e una moto.

Il sinistro è avvenuto in serata tra viale Macallè e via Rosmini e in seguito all'impatto in motociclista è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo.

Sempre nella giornata di oggi, la Polizia Locale era intervenuta davanti all'Itis per un altro incidente che ha visto sempre coinvolte un'auto e una moto.