Il progetto Art&Science del Fondo Edo Tempia al concorso web di Reale Foundation

Torna il concorso di Reale Foundation che mette in palio preziosi contributi per realizzare progetti di utilità sociale e torna a partecipare il Fondo Edo Tempia con il progetto “Art&Science Across Italy”, iniziativa che, mettendo insieme i linguaggi della scienza e dell’arte, offre un percorso di divulgazione e formazione nelle scuole superiori.

Per votare il progetto bisogna andare sulla pagina riservata al concorso, che si chiama “Together 4 a better world” (“Insieme per un mondo migliore”), sul sito internet di Reale Foundation. Si può votare seguendo questo link: https://realefoundation.org/it/contest/together-4-a-better-world-2024/artscience-across-italy-2786.html. Ma le preferenze si raccolgono anche seguendo le pagine social di Reale Foundation e mettendo un “mi piace” sul post dedicato al progetto, sui canali Instagram (https://www.instagram.com/p/DA0xE6wAnfu/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8f0657dd-736e-4978-8274-949309e5f6f6) e Facebook (https://www.facebook.com/RealeFoundation/posts/560497826489004?ref=embed_post.

C’è tempo fino al 23 ottobre e vinceranno solo i primi 10 progetti che hanno raccolto più preferenze. Art&Science coinvolge studenti di venti province italiane ed è stato ideato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare insieme al Cern di Ginevra. Il Fondo Edo Tempia è partner dalla precedente edizione, al termine della quale tre studenti del liceo Avogadro e dell’Itis hanno conquistato, grazie alle opere frutto del lavoro svolto in classe, una settimana di borsa di studio ai laboratori nazionali del Gran Sasso, dove hanno visto da vicino un caposaldo della ricerca scientifica italiana. Il nuovo biennio di Art&Science è appena cominciato e sono aperte le adesioni di studenti e scuole sul portale https://artandscience.infn.it/edizione/v-edizione-2024-2026/.

Durante l'anno scolastico entrante, gli studenti biellesi avranno l’opportunità unica di partecipare a due incontri straordinari: il primo con uno scienziato che li guiderà attraverso immagini spettacolari, svelando le meraviglie nascoste nelle strutture più profonde del nostro corpo; il secondo con un artista dalla formazione scientifica, che mostrerà loro come scienza e arte possano fondersi in modi sorprendenti e inaspettati.