Resta ferito dopo una caduta con la bici, a Viverone interviene l'elisoccorso

Non è in pericolo di vita il ciclista di circa 67 anni che, nel primo pomeriggio di oggi, 6 aprile, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo a bordo della sua bici nella zona collinare di Viverone.

La dinamica dell'incidente è ancora frammentaria ma stando alle prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto a terra fuori dalla sede stradale per cause da accertare. Sul posto è giunto l'elisoccorso e il personale sanitario del 118 per la prima assistenza al malcapitato, poi trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso per le cure del caso.