Itis, gli studenti del Tessile a scuola d’impresa

Nell’ambito del progetto “A scuola d’impresa” che vede coinvolti partner come l’Università LIUC di Castellanza e l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa, le classi terze del Corso tessile dell’Itis si sono recate in visita alla “Fondazione Fila Museum” di Biella. Qui, guidati dai responsabili del museo, hanno potuto ripercorrere la storia del noto marchio biellese e fotografare i tanti capi “Fila” indossati da atleti famosi (da Panatta a Borg, da Maradona a Michael Schumaker) e, soprattutto, accedere agli archivi dell’azienda.

Scopo del progetto è infatti quello di avvicinare gli studenti delle scuole superiori alla storia e ai valori della cultura d’impresa soprattutto attraverso gli archivi industriali, ai quali possono attingere per i lavori previsti dal progetto. Di qui, il compito che i responsabili della Fondazione hanno affidato loro: l’ideazione di una campagna di promozione via social della Fondazione e del Museo, avente come destinatari i propri coetanei. Il lavoro si dividerà tra aule scolastiche e museo, dove gli esperti della Fondazione offriranno il loro supporto.

Tante le idee, diverse le strategie e i canali che verranno utilizzati dagli allievi, al momento tenuti segreti, poichè nell’ambito del progetto è prevista la premiazione dei migliori lavori presentati.