All'Itis di Biella un focus su lavori estivi e stagionali

I vantaggi che i lavori estivi e stagionali offrono, soprattutto ai più giovani, e le offerte che riguardano la ricerca di profili per queste mansioni, nell’ambito turistico-alberghiero, agricolo ed educativo, nel Biellese, in Italia e all’estero: saranno oggetto di un incontro oggi, martedì 26 marzo, dalle 15 alle 17, a Biella, in via Fratelli Rosselli 2, nell’aula magna dell'Itis “Quintino Sella”.

Lo organizza il Centro per l’impiego di Biella e il Comune di Biella, assessorato alle Politiche giovanili e Informagiovani. L’evento si rivolge soprattutto alle generazioni più giovani ma può interessare chiunque voglia cercare opportunità lavorative nel periodo estivo o a cadenza stagionale.

«In Piemonte siamo impegnati a rafforzare le collaborazioni territoriali e l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. – commenta Elena Chiorino, assessore all’Istruzione e merito, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario di Regione Piemonte – Questo significa offrire delle opportunità anche agli studenti che, nella pausa estiva dalle lezioni, vogliono far crescere la propria esperienza umana e professionale. Continuiamo a lavorare per far sì che il collegamento tra i Centri per l'impiego e i territori sia sempre più stretto e operativo. Una modalità che amplia il ventaglio di occasioni per i nostri giovani».

«Questo incontro vuole essere l’avvio di una preziosa collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro-Centro per l'impiego di Biella – aggiunge Gabriella Bessone, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Biella– Ho sempre creduto che costruire un efficace lavoro di rete sia la base per un "buon" lavoro e questa collaborazione funge da laboratorio di nuove proposte. Grazie anche alla collaborazione con il dirigente scolastico, professor Badà, che ci ospiterà nei locali dell’Itis, potremo far conoscere alle giovani generazioni i servizi Informagiovani e Centro per l’impiego. L’incontro vuole affiancare i ragazzi e le ragazze, impegnati nel percorso scolastico, e aiutarli a immaginare il loro futuro professionale, conoscere diverse tipologie di carriera acquisendo skill utili per il futuro e utilizzando il tempo estivo come momento utile di sperimentazione sia lavorativa sia relazionale».