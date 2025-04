Incidente a Ponderano, auto senza controllo si ribalta FOTO

Un incidente stradale si è verificato oggi lunedì 7 aprile a Ponderano, in via De Amicis, coinvolgendo due veicoli. Uno dei mezzi, una vettura, si è ribaltato, mentre l'altro, una Fiat Panda, è rimasta ferma sul lato della strada. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del Fuoco e dei soccorritori del 118.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli, mentre il personale del 118 ha provveduto a garantire che non ci fossero feriti gravi e ha trasportato al pronto soccorso la donna che era al volante dell'auto che si è ribaltata. Sul posto è giunta anche la Polizia Stradale, che sta effettuando i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'incidente.

Nonostante il forte impatto, la strada non è stata chiusa al traffico, ma l'incidente ha causato rallentamenti significativi nella zona. Gli automobilisti sono invitati a procedere con cautela per la presenza dei mezzi di soccorso e della Polizia.

Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si segnalano feriti gravi.