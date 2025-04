Cerrione, 68enne alla guida finisce contro il muro di cinta

È stata trasportata in Pronto Soccorso la donna di 68 anni che, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo della sua auto e sarebbe finita contro un muro di cinta. È successo ieri, 5 aprile, nel comune di Cerrione.

Presenti, oltre ai sanitari del 118 per la prima assistenza alla conducente, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

A Candelo, invece, un 66enne al volante è rimasto indenne nello scontro con un capriolo, spuntato all'improvviso in mezzo alla strada. Alla fine, si sono registrati danni al veicolo.