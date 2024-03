All'Itis centomila euro per una borsa studio “Alla memoria di Liliana e Roberto”

Non capita spesso, nel mondo della scuola, di poter dare una notizia come questa che, diciamolo, ha senz’altro dell’eccezionale. Alludiamo alla generosa donazione in denaro - il cui iter si è perfezionato in questi giorni – che ha visto come destinatario l’Itis “Q. Sella”.

“La somma è di quelle importanti - annuncia, visibilmente soddisfatto, il preside Tiziano Badà; - si tratta di ben centomila euro, donati all’Istituto da due benefattori che hanno particolarmente a cuore la nostra scuola.” Autori dell’importante liberalità sono due coniugi biellesi (anzi, biellesissimi), che hanno chiesto di restare anonimi, autorizzando l’Istituto a comunicare solamente che la somma andrà a costituire una borsa di studio a ricordo di due persone loro care; per questo la borsa verrà intitolata “Alla memoria di Liliana e Roberto” e sarà destinata ad allievi non abbienti che intendano proseguire gli studi presso qualsiasi facoltà universitaria.

Circa la motivazione della scelta, così si esprimono i due donatori: “Abbiamo pensato alla vostra scuola perché il mondo è sempre più tecnologico e sappiamo che all’Itis i giovani studiano materie tecniche, uno studio assai consono alla vita di oggi. E poi perché avete un’utenza considerevole e assai variegata, con molti genitori che – in tempi difficili come questi - possono incontrare difficoltà a supportare economicamente i figli che desiderano iscriversi all’Università: l’idea di poter aiutare qualcuno di loro ci è pertanto parsa buona cosa.”

“Non posso che ringraziare di cuore questi due benefattori – afferma commosso il preside Badà – per un gesto di così grande generosità; da parte mia posso assicurare che già per il prossimo anno accademico gli allievi dell’Istituto potranno usufruire di questa borsa di studio. Naturalmente siamo già al lavoro per redigere un regolamento che permetta di individuare i beneficiari in base a criteri rigorosi e trasparenti”.