Incidente sulla superstrada: traffico in tilt all’altezza di Vigliano FOTO e VIDEO

Inizio settimana di disagi lungo la superstrada all'altezza di Vigliano, in direzione Biella, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili. Il sinistro è avvenuto poco prima dell’uscita per Vigliano nella mattina di oggi, lunedì 7 aprile, intorno alle 8, provocando forti rallentamenti alla circolazione e non è purtroppo il primo che avviene in questo punto della superstrada.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico, insieme ai Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno provveduto a estrarre una persona rimasta bloccata all’interno di uno dei veicoli, impossibilitata a uscire autonomamente. I pompieri si sono inoltre occupati della messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Le condizioni delle persone coinvolte non sarebbero gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti.