Furto in una casa a Vigliano, indagini in corso

A Vigliano, i Carabinieri nella giornata di ieri domenica 6 aprile sono intervenuti in seguito a un furto avvenuto nel pomeriggio in un'abitazione.

Secondo quanto riferito, ignoti sarebbero entrati nell'abitazione da una porta posteriore che si affaccia sul giardino, e avrebbero asportato del denaro, forse anche dell'oro, dalla camera da letto.

Il proprietario dell'immobile, un uomo di 66 anni residente a Vigliano, ha denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, precisando che la loro abitazione non è coperta da assicurazione. L'indagine è in corso per identificare i responsabili del furto.