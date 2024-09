A scuola sui sentieri di montagna, con l’Itis “Q. Sella” e il CAI, FOTO

Nell’ambito del progetto "A scuola sui sentieri di montagna", un gruppo di studenti dell’Itis è stato impegnato – nei giorni 13 e 14 settembre – in un’uscita didattica sulle montagne biellesi e non. Si tratta di un progetto redatto dalla scuola che si è aggiudicato un finanziamento del CAI, ente banditore di un’iniziativa volta a far conoscere la montagna e il territorio tramite un turismo lento e consapevole.

L’attività, organizzata dalla prof.ssa Cristina Garelli con l’ausilio di altri docenti, ha coinvolto una trentina di studenti appartenenti ai vari corsi del triennio, dal Liceo delle Scienze applicate al Liceo sportivo, all’Istituto Tecnico-Settore tecnologico; nella prima giornata i giovani hanno effettuato una visita guidata alla Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo e al paese di Rosazza per poi proseguire a piedi alla volta dei 2.150 metri del rifugio Rivetti (sotto la Mologna Grande), dove hanno pernottato.

Sabato è stato effettuato il giro dei 4 colli (Mologna Grande, Lazoney, Loo e Croso) chiudendo l'anello con il rientro al ponte del Pinchiolo, alla confluenza tra i torrenti Chiobbia e Cervo; durante l’escursione, gli insegnanti hanno avuto modo di illustrare agli studenti gli aspetti geologici, glaciologici, idrologici e botanici di un ambiente montano che ha interessato la valle del Cervo, il versante della valle di Gressoney che scende a Niel (tratto del famoso Tor des Géants), la Valsesia con la valle del Sorba e la valle del Chiobbia.

Decisamente soddisfatti gli studenti per un’escursione che, oltre ai contenuti didattici, è stata vissuta all’insegna dell’impegno e della solidarietà, del rispetto degli altri e dell’ambiente.