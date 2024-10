Con il Trofeo Mario Ferrero Leila Olimi in testa alla classifica FOTO

Trofeo Mario Ferrero che si è svolto a Vestone (BS) e organizzato dal MC TRE LAGHI 2, Ottime prestazioni per la giovane biellese Leila Olimi che ha chiuso in testa alla classifica con 77 punti.

Il terreno fangoso e scivoloso per le piogge dei giorni prima non ha scoraggiato la giovane biellese. Leila sabato è salita in sella alla sua moto finalmente sotto il sole che ha fatto la sua comparsa, e che ha reso il tracciato più asciutto e " pongoso", ideale per i piloti.