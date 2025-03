Minienduro: al via la stagione agonistica, Leila Olimi debutta sulla Beta 125 RR Racing

Domenica 23 marzo prende ufficialmente il via la stagione agonistica del Minienduro con il Trofeo Mario Ferrero, organizzato dal Moto Club Alfieri. Tra le protagoniste in gara ci sarà Leila Olimi, che quest’anno affronterà la competizione in sella alla sua nuova Beta 125 RR Racing.

Da 14nne Leila è infatti passata di categoria, e si troverà quindi ad affrontare nuove sfide sempre con il grande entusiasmo che la contraddistingue. Un cambio di cilindrata importante per la giovane pilota, che dovrà confrontarsi con avversarie determinate e con le incognite del meteo, già rivelatosi insidioso anche per i piloti più esperti.

Un ringraziamento speciale va a @darimotor, prezioso coach, meccanico e presidente del Moto Club Altaserra, e al gruppo Lady Enduro Project, che sostiene Olimi in questa nuova sfida.