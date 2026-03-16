Green Game, studenti biellesi in finale nazionale: quattro classi rappresenteranno la provincia

Si è svolto anche per le scuole della provincia di Biella l’appuntamento con Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia.

Nel corso delle attività formative, studenti e studentesse dell’I.I.S. “Eugenio Bona”, dell’I.I.S. “Giuseppe e Quintino Sella” e dell’I.I.S. “Gae Aulenti” hanno partecipato alle lezioni interattive ottenendo risultati di rilievo.

A conquistare il pass per la Finale Nazionale sono state la classe 2^B dell’I.I.S. “Eugenio Bona”, la 2^C del Liceo Linguistico dell’I.I.S. “Giuseppe e Quintino Sella” e le classi 1^BCAT e 1^DB dell’I.I.S. “Gae Aulenti”, che rappresenteranno la provincia di Biella nell’atto conclusivo del progetto.