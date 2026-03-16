Leone: "Caro Giulio, tanti ricordi si affollano nella mia mente"

Caro Giulio dopo due anni e mezzo di sofferenza il tuo cuore generoso ha ceduto. Tanti ricordi si affollano nella mia mente e in quelle dei tuoi tanti amici che con Te hanno percorso un pezzo di strada. La nostra amicizia risale alla nostra gioventù, inizio anni 70 dello scorso secolo. Abbiamo partecipato in gruppi parrocchiali diversi al rinnovamento della Chiesa che cercava la strada della modernità applicando il Concilio Vaticano II.

Come Te alcuni di noi scelsero di impegnarsi nel sindacato per una battaglia partita dal basso per una migliore distribuzione del redditi a favore di salari, stipendi e pensioni e per una cultura che fosse patrimonio di tutti. In quegli anni ti impegnasti a far decollare le 150 ore a Biella e nel Biellese Poi la Tua scelta politica dove hai dato il meglio di Te per la tua Città, ma soprattutto per i poveri, per i più deboli .

Hai inventato di sana pianta in Città una politica per giovani, per le loro difficoltà, per incanalare le loro inquietudini, per dare una speranza a coloro che erano caduti nel baratro delle droghe. Nacquero la Comunità del Punto, Spaf!, Verso l'A.gio. Servizi ancora presenti oggi. Eri un vulcano di idee, di proposte e di realizzazioni per il bene comune ma soprattutto per i più deboli. Poi vennero Iter e le partnership con altre regioni e Città. Eri sempre avanti rispetto alle realtà esistenti, la Tua generosità nello spenderti non aveva uguali, la tua professionalità e ricerca dell'innovazione era ben nota al di là dei confini provinciale e regionali . Tanti istituzioni cercavano la Tua collaborazione, o tuoi consigli, il tuo impegno per portare innovazione. In tanti ti ricordano professore di matematica alla Scuola Media del Villaggio dove in una scuola di frontiera Tu , i tuoi colleghi e colleghe avete dato la possibilità a ragazzi difficili di godere dei migliori progetti che la Scuola di allora poteva offrire.

Non era sempre facile starti dietro , discussioni e diversi punti di vista erano il pane quotidiano per chi si confrontava con Te , poi la tua generosità , la tua amicizia e la ricerca di una mediazione ricomponevano il tutto. Poi la malattia devastante e la sofferenza. Ed ora il vuoto che lasci in tutti noi, ci mancherai, non ti dimenticheremo.