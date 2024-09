Scontro fra veicoli sulla SP 200, viabilità interrotta fra Pettinengo e Zumaglia

La SP 200, fra le curve di Pettinengo e Zumaglia, risulta momentaneamente chiusa a causa di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi 30 settembre.

Sembra che due veicoli si sarebbero scontrati e avrebbero bloccato la carreggiata, impedendo il passaggio. Sul posto i Carabinieri si occupano della viabilità e hanno prestato primo soccorso alle persone coinvolte, in attesa dello sgombero, oltre ai Vigili del Fuco per la messa in sicurezza dei mezzi.

La via dovrebbe essere liberata a breve, ma si consigliano strade alternative, per evitare rallentamenti o eventuali impedimenti.