Tamponamento in tangenziale tra due auto FOTO Baù Mattia

Incidente nel primo pomeriggio di oggi venerdì 27 settembre sul ponte della tangenziale a Biella. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto condotte rispettivamente da un uomo e una donna.

Sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi del caso e dopo un primo momento in cui è avvenuto l'incidente che ci sono stati dei rallentamenti, in seguito il traffico è diventato scorrevole.

Sabato scorso si erano verificate sul ponte lunghe code per via di un camion che aveva perso parte del carico. In quel caso era intervenuta la Polizia Locale.