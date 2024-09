Non versa in gravi condizioni l'anziano che, nella serata di ieri, 26 settembre, è stato colpito dallo specchietto di un'auto in transito, a pochi passi dalla propria abitazione. È successo a Cossato.

Nell'urto, il 79enne è rimasto ferito ed è stato subito assistito dal personale sanitario del 118. Gli accertamenti di rito sono affidati ai Carabinieri.