Giornata da dimenticare per un uomo di 58 anni che, a bordo della sua bici, è stato aggredito da un cane. È successo mercoledì mattina, a Candelo, in zona San Giacomo.

Il ciclista, finito a terra, è rimasto ferito e, in breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118. In seguito, è stato medicato al Pronto Soccorso. Sono in corso gli accertamenti di rito da parte della Polizia Locale per meglio delineare i contorni della vicenda.