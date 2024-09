Biella, passano l’esame di guida grazie all’auricolare: denunciati

Il 10 settembre due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per aver tentato di ottenere fraudolentemente la patente di guida presso la Motorizzazione Civile di Biella. Il primo, di nazionalità egiziana e residente nella provincia di Torino; il secondo, di nazionalità afgana e residente nella provincia di Perugia.

Entrambi hanno sostenuto l’esame teorico muniti di apparecchiature elettroniche - occultate tra gli indumenti - atte a ricevere e trasmettere dati. Ancora una volta, però, la Sezione Polizia Stradale di Biella è riuscita a reprimere la condotta criminosa posta in essere da cittadini stranieri che, nonostante la loro scarsa conoscenza della lingua italiana, tentano di ottenere la patente di guida con l’ausilio di supporti elettronici sempre più sofisticati.

I due sono stati denunciati a piede libero e gli strumenti elettronici in loro possesso sono stati sottoposti a sequestro. Continua l’impegno degli organi investigativi della Polizia Stradale per monitorare il fenomeno: il possesso di titoli abilitativi alla guida da parte di persone prive della necessaria conoscenza delle regole del codice della strada costituisce un serio pericolo per la sicurezza stradale e per l’incolumità degli altri utenti.