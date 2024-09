Una giornata in ricordo di Stefano Sughi tra acrobazie di moto bici e quad a Cerrione, FOTO e VIDEO

Stefano Sughi, il ventenne biellese che ha perso la vita nel tragico incidente sulla A4 nel Milanese a dicembre dello scorso anno, era uno dei giovani esponenti di punta della "bike life", una community di ragazzi che si riuniscono in strada e si divertono in trick e in evoluzioni su moto da cross, quad e biciclette per socializzare e mostrare le loro acrobazie.

E ieri, domenica 15 settembre, loro, i suoi colleghi, provenienti da tutta Italia, amici e tanti altri, si sono dati appuntamento a Cerrione, nei pressi dell'aeroporto, per una giornata in suo ricordo.

Giovani ma non solo, e anche famiglie, si sono trovati per assistere a un evento organizzato dalla famiglia di Stefano, in collaborazione con la pro loco di Cerrione APS, il Galileo e i ragazzi della “bike life”, tra acrobazie e musica e adrenalina, quella che piaceva anche a Stefano quando era in sella alla sua moto.