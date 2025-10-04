Motori e memoria: a Biella una giornata in ricordo di Stefano Sughi

Domani, domenica 5 ottobre, al Parco Kennedy a Biella ci sarà una “Esposizione motoristica in ricordo di Stefano Sughi”, il 20enne di Biella che ha perso la vita nel 2023 in tragico incidente avvenuto sulla A4 poco dopo il casello di Marcallo Mesero, nel Milanese. Stefano era molto noto nella sua città e non solo, in quanto esponente della "bike life", una community di ragazzi che si riuniscono in strada e si divertono in trick e in evoluzioni su moto da cross, quad e biciclette per socializzare e mostrare le loro acrobazie. L'evento si era tenuto anche l'anno passato a Cerrione.



Per l'occasione, domenica, sarà sospesa temporaneamente la circolazione veicolare in corso Rivetti, nel tratto compreso tra via Maggia (che resterà comunque aperta) e corso Lago Maggiore.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 8 alle 20 e riguarda tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso in emergenza, Protezione Civile e quelli al seguito della manifestazione.