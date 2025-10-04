 / SPORT

SPORT | 04 ottobre 2025, 08:30

Motori e memoria: a Biella una giornata in ricordo di Stefano Sughi

Per l'occasione, domenica, sarà sospesa temporaneamente la circolazione veicolare in corso Rivetti

Motori e memoria: a Biella una giornata in ricordo di Stefano Sughi, nella foto l'evento a Cerrione

Motori e memoria: a Biella una giornata in ricordo di Stefano Sughi, nella foto l'evento a Cerrione

Domani, domenica 5 ottobre, al Parco Kennedy a Biella ci sarà una “Esposizione motoristica in ricordo di Stefano Sughi”, il 20enne di Biella che ha perso la vita nel 2023 in tragico incidente avvenuto sulla A4 poco dopo il casello di Marcallo Mesero, nel Milanese. Stefano era molto noto nella sua città e non solo, in quanto esponente della "bike life", una community di ragazzi che si riuniscono in strada e si divertono in trick e in evoluzioni su moto da cross, quad e biciclette per socializzare e mostrare le loro acrobazie. L'evento si era tenuto anche l'anno passato a Cerrione.
 
Per l'occasione, domenica, sarà sospesa temporaneamente la circolazione veicolare in corso Rivetti, nel tratto compreso tra via Maggia (che resterà comunque aperta) e corso Lago Maggiore.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 8 alle 20 e riguarda tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso in emergenza, Protezione Civile e quelli al seguito della manifestazione.

News collegate:
 Una giornata in ricordo di Stefano Sughi tra acrobazie di moto bici e quad a Cerrione, FOTO e VIDEO - 16-09-24 11:14
 Stefano Sughi, scrivono i familiari: “Grazie a chi ha dimostrato affetto e vicinanza” - 12-01-24 09:20
 L'addio di Biella a Stefano Sughi: “Per sempre nei nostri cuori” - 09-01-24 16:00
 Scomparso a soli 20 anni in un tragico incidente stradale, in Duomo i funerali di Stefano Sughi  - 04-01-24 17:34

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore