Tor 30, al traguardo i biellesi, primo Andrea Mistretta 24° VIDEO

Ci simo è entrato nel vivo anche il TOR30 - Passage au Malatrà e all'arrivo a Courmayeur, iniziano a farsi vedere anche i primi dei 49 biellesi in gara.

Tra loro Andrea Mistretta 24° in 03:55:51, Davide Borello 38° in 04:13:25, Edoardo Mantello 41° in 04:16:08, Mosca Balma Franco 62° in 04:35:02, Edoardo Tonella 66° in 04:36:33, Tommaso Pieri Valsessera Trail Running 72° in 04:41:06, Bollo Federico Trail Valsessera pos 90° 04:51:01, Fabio Civra Dano 106° in 05:00:15, Rivotella Erika 112° in 05:03:50, Vittorio Mazzia La Vetta (115°) 05:04:55, Emanuele Cirella (138°) 05:19:42, Silvia Marcolin Trailrunning Valsessera ASD 139° in 05:19:44, Bruno Zanacchi (146°) in 05:26:18, Luca Dalmasso La Vetta Running in 05:29:46 (153°), Fiorenzo Canova de la Vetta 158° in 05:30:27, Stefano Poma de La Vetta Running con un tempo di 05:31:31, si è piazzato 161°, Gabriele Selva de La Vetta Running 164° in 05:32:34, Marco Canella 176° in 05:41:27, Massimo Zammuner GS Splendor Cossato 167° in 05:41:27, Zorzi Simone 180° in 05:44:02 del Winterbrich,Andrea Vaudano 185° in 05:46:03 del Trail Running Valsessera,

Ricordiamo che a Courmayeur bisogna arrivare entro le ore 18.00 dello stesso giorno. Il tempo massimo per concludere la gara è di 8 ore.