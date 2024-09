Si estende la rete di e-bike sharing: il nuovo servizio approda a Chiavazza FOTO

I servizi di mobilità sostenibile si estendono su tutta la cintura biellese e grazie alla collaborazione fra Ener.bit, la Provincia di Biella e la ditta installatrice Vaimoo, l’e-bike sharing si estende a macchia d’olio.

Da diversi anni la società partecipata Ener.bit, che si occupa di diffondere le buone pratiche sostenibili, in particolare in campo energetico, intende portare moderni servizi di mobilità sostenibile anche nel Biellese, sulla linea delle grandi città. Nelle ultime settimane, a seguito del via libera dei comuni coinvolti (8 in totale) abbiamo assistito ai lavori per la preparazione degli stalli adibiti al “parcheggio” delle bici elettriche, munite di un apposito servizio mobile di bike-sharing. Al termine dei lavori Biella e i comuni limitrofi ospiteranno 250 biciclette che collegheranno, a costi ridotti, chiunque intenderà spostarsi, recarsi al lavoro o trascorrere del tempo all’aria aperta, senza dover usufruire dell’auto privata.

Il timore che il servizio venisse rivolto solamente alle aree centrali di Biella era già stato sventato, ma ancora qualche cittadino scettico aveva sollevato la questione. Da oggi però è possibile confermare che le installazioni e i lavori di messa in opera delle stazioni adibite alle e-bike stanno prendendo piede, anche nelle aree circostanti.

Fra i 70 stalli è presente anche il quartiere di Chiavazza, presso Piazza XXV Aprile, per garantire l’accesso anche alle aree limitrofe. I lavori, partiti da Ponderano, Gaglianico e altre zone di Biella, prendono forma a gran velocità, sperando che le bici comincino presto a popolarne gli spazi.

“Il primo traguardo è stato raggiunto – dichiarano i rappresentanti -, ma siamo consapevoli che il termine del periodo estivo segnerà l’immediata diffusione del servizio. Purtroppo, fra tutti, un comune non ha compreso l’importanza di portare Biella nel secondo millennio, rallentando la nostra operazione”.

Ore che le possibilità ci sono, non resta che i cittadini facciano la loro parte.

Di seguito l'elenco degli stalli che saranno presenti nel Comune di Biella:

Piazza Martiri Libertà

Via Giovanni Boglietti

Via Della Repubblica

Via Cernaia

Piazza V. Veneto

Via G. Arnulfo

Via Duomo

Parcheggio del Bellone

Viale Macallè

Piazza San Paolo

C.so G. Pella

Piazza Silvio Cerruti

Giardino Don Irmo Buratti

Piazza Falcone

Via Pietro Paietta

Via F.lli Rosselli

Via Valle d’Aosta

Piazza Unità d’Italia

Via Torino

Piazza Lamarmora

Via Tripoli

Via Ivrea

Via Don Luigi Sturzo

Piazza XXV Aprile

Via Galimberti T.

Piazza Gaudenzio Sella

Via C. Sella/Via Milano