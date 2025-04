Valdigne Triathlon, dal Portogallo all'Australia passando per l'Italia: ecco i maggiori risultati FOTO

A Quarteira (Portogallo) si è disputata la gara di European Cup di Triathlon che ha visto una partecipazione di alto livello.

Bella gara per Carlotta Missaglia che, in un “parterre des Reines” ha conquistato un ottimo 18° posto assoluto (1° delle Italiane) con una rimonta importante nella run finale, 32° posto assoluto nella gara europea, con debutto positivo con i colori di Valdigne Triathlon per Alice Riebler.

Nella gara Junior Europea, prova sfortunatissima per il lecchese Marco Balestreri, dopo una frazione di nuoto ad altissimi livelli, quando era in lotta per le primissime posizioni, l’atleta è stato coinvolto in una rovinosa caduta determinata da un altro atleta, a lui va il più grande in bocca al lupo per una pronta ripresa!

In Australia, Michele Bonacina conquista l’argento nella Full Distance XTERRA World Cup, con l’usuale super frazione di nuoto, ancora una gara super per lo “Squalo” di Lecco.

A Vigevano, domenica 30 marzo 2025, si è disputato l’ormai classico Duathlon Giovanile (prima tappa del Circuito Giovanile Nord-Ovest) organizzato presso il centro sportivo Santa Maria da WhiteWolves con la regia di Barbara Molina. Folta la presenza degli atleti di Valdigne Triathlon, più di venti, che insieme a quasi 500 giovani provenienti da tutto il Nord-Ovest (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria), hanno colorato la kermesse nella splendida cittadina pavese.

Tra le YA F piazzamenti positivi per le biellesi Cecilia Lorenzoni (17°), Giulia Ferrari e Caterina Pinna. Negli YA maschi ancora un podio, con una prestazione top, per il torinese Giovanni Durando, bronzo, molto buona la gara del biellese Federico Cagnin (ottima la sua bike) 11° al traguardo.

Nella prova JU F, ritorno alle gare della biellese Costanza Antoniotti, che con una frazione di bike notevole, ha conquistato l’argento, grande prova della parmense Fosca Boldrocchi, 5° al traguardo. Il migliore risultato individuale e di Team è arrivato dalle YB, con la doppietta straordinaria dell’arquatese Erica Pordenon (oro con un decisivo attacco nella run finale) e della torinese Alice Ventre (argento a pochi secondi) una vera lotta “in famiglia” che si è risolta solo negli ultimi metri prima del traguardo, ottime “race” per la parmense Asia Baistrocchi (13°) e per la debuttante biellese Lisa Zilvetti, un gruppo di IronGirls veramente top! Tra gli Junior M gare positiva per il torinese Filippo Gai (20°).

Ancora grandi risultati verde-turchese-oro tra gli YB con il podio del solidissimo lecchese Pietro Carminati (argento) e gli ottimi crono del romagnolo Thomas Greco (6°) e del biellese Giacomo Frassati (7°), buoni risultati in una gara molto partecipata per il torinese Lorenzo Gatti e l’acquese Kasian Giacobone.

Nel pomeriggio si sono disputate le competizioni delle categorie dei “Giovanissimi”. Gara partecipatissima tra i Ragazzi maschi, belle prestazioni per i biellesi Thomas Zecchini (11°), Edoardo Cagnin, Mattia Gallo Barbisio (all’esordio con i colori Valdigne Triathlon) e Lorenzo Ramella Pollone.

Ora il focus per gli atleti di Valdigne Triathlon è sui Campionati Italiani di Duathlon Sprint, Steffetta 2+2 e Coppa Crono a Imola il 5-6 aprile e i Campionati Italiani Giovanili di Duathlon a Magione (PG) il 12 e 13 aprile.