Benessere e valorizzazione del territorio: presentato "Sport e Salute", l'appuntamento biellese.

Una serata per scoprire i benefici dello sport, l'emozione del cicloturismo in e-bike e la bellezza del nostro territorio. Venerdì 4 aprile alle ore 21.00, presso il Club iFaggi di Biella, si terrà l'evento “Sport e Salute”, organizzato dall'ASD EGB Evergreenbike in collaborazione con Club iFaggi.

L'iniziativa nasce nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra le due associazioni sportive dilettantistiche, che condividono l'obiettivo di promuovere l'attività fisica come strumento di benessere psico-fisico e di valorizzazione del territorio. Evergreenbike è una realtà attiva nella formazione e nella promozione dell'utilizzo delle e-bike, con tour cicloturistici guidati da istruttori nazionali CSEN e percorsi in scenari suggestivi come il Biellese, la Valsesia, la Valle d'Aosta e il Monferrato.

Durante la serata verranno proiettati filmati realizzati con il drone durante i tour EGB, offrendo al pubblico uno sguardo immersivo sulle attività svolte e sulle meraviglie naturali esplorate in sella alle bici elettriche.

Nel corso dell'incontro interverranno:

- Luciano Canova , presidente dell'ASD Evergreenbike, con una presentazione dell'associazione;

- Emanuele Riberno, responsabile dei corsi di formazione;

- Corrado Lovato, che illustrerà le nozioni tecniche legate all'e-bike;

- Gabriele Lollo, con informazioni sui tour organizzati.

L'evento rappresenta anche l'occasione per approfondire le opportunità offerte dalla nuova collaborazione tra Evergreenbike e iFaggi, che prevede corsi e uscite aperte a tutti i tesserati, oltre a eventi dedicati al test delle e-bike e iniziative volte a valorizzare la pratica sportiva come stile di vita.

Per informazioni: iFaggi - Via Eriberto Ramella Germanin, 28 - Biella | 342.801.8745.