Biella, tutto pronto per i servizi di e-bike sharing: le prime installazioni.

È ufficiale: le prime stazioni per l’e-bike sharing prendono vita. Per garantire l’accesso alla mobilità sostenibile Ener.bit e Provincia si sono alleati al fine promuovere il nuovo servizio su tutta la cintura biellese. Le oltre 70 stazioni e 250 biciclette collegheranno, a costi ridotti, chiunque intenderà spostarsi, recarsi al lavoro o trascorrere del tempo all’aria aperta, senza dover usufruire dell’auto privata.

Biella, rispetto a molte altre città d’Italia, vanta di ampi spazi verdi e aria pulita, ma tutto questo va preservato e il bike sharing rappresenta un primo passo verso la sostenibilità, anche legata al mondo dei trasporti. Grazie alla ditta di installazione Vaimoo, in questi giorni, 8 comuni della cintura di Biella avranno la possibilità di proiettarsi verso il futuro, sul virtuoso esempio delle grandi città, che ormai da tempo adottano le buone pratiche dei mezzi green. Un apporto che deriva dall’osservazione di realtà moderne e applicati alla nostra, in base alle circostanze.

Il presidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, esprime grande entusiasmo per il raggiungimento di un obiettivo condiviso, a favore del territorio dell’interland: “Ringrazio tutti i comuni che con grande spirito di iniziativa si sono fatti carico del cambiamento, il coronamento di questo obiettivo, fortemente voluto dalla Provincia e da Ener.bit, getta le basi dei trasporti ecologici. Il primo traguardo è stato raggiunto, ma siamo consapevoli che il termine del periodo estivo segnerà l’immediata diffusione del servizio. Purtroppo, fra tutti, un comune non ha compreso l’importanza di portare Biella nel secondo millennio, rallentando la nostra operazione”.

"È da anni che lavoriamo a questo progetto - ha dichiarato il presidente di Ener.bit Paolo Maggia - e finalmente stiamo arrivando al dunque. Speriamo che in futuro altri comuni vogliano aderire, per diffondere le buone pratiche della mobilità sostenibile, mentre Ener.bit continuerà il suo impegno per la sensibilizzazione ambientale”.