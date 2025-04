Nasce l'ASD Cervo Valley MTB: “L'obiettivo? Promuovere la mountain-bike tra i giovani”

Promuovere l'attività sportiva e l'uso della mountain-bike tra i giovani della Valle Cervo. Con questo obiettivo, lo scorso febbraio è nata una nuova realtà: si tratta della ASD Cervo Valley MTB, formata da 12 iscritti (4 consiglieri, 4 giovani e 3 master), guidati dal presidente Davide Pattaro. La sede sarà a Tavigliano, in via Tiboldo Bolla.

“La nostra associazione avrà come marchio Rossignol, che fornirà assistenza sul campo, mountain bike e abbigliamento per le gare nazionali in programma – sottolinea Pattaro – rivolte alle categorie enduro e downhill. I colori sociali saranno il nero con scritte bianche. Le selezioni sono aperte, così come sono attivi i nostri canali social”. Il primo appuntamento sarà la Mad of Lake, gara di urban downhill, di scena il prossimo 5-6 aprile a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia, dove l'ASD Cervo Valley MTB farà il suo debutto assoluto.

Oltre alle prestazioni sul campo, la nuova associazione presterà molta attenzione alla didattica con corsi specifici rivolti alle scuole. “È fondamentale promuovere lo sport tra le nuove generazioni – spiega Pattaro – Per questo, il prossimo 16 aprile partirà il primo appuntamento con gli alunni di Camandona”.