Weekend da sogno per Valdigne Triathlon, 15 podi in 4 gare: un risultato straordinario FOTO

A Pontoglio (BS) si è disputato domenica 21 aprile il Campionato Italiano di Duathlon Classico (10km run, 40 km bike no draft, 5 km run), una gara tra più dure dell’intero panorama della triplice italiana organizzato da Venus Triathlon.

La bike, con un moderato dislivello e molto nervosa per il tracciato, è risultata come al solito determinante visto che il regolamento la prevedeva no draft, cioè senza scia. In campo femminile prestazione top con Titolo Italiano di categoria S1 della giovane toscana Zoe Orsolini, 8° assoluta al traguardo al debutto nella specialità. Da applausi le gare di Tiziana Squizzato (3° miglior tempo in bike) che ha conquistato l’11° posto assoluto ed il Titolo Italiano tra le M3 e della “Regina dei Duathlon” Marinella Sciuccati, anche lei protagonista con l’ennesimo oro nella categoria M5. Belle gare per Raffaella Turco (6° tra le M2) e per la vigevanese Nadia Goldoni (9° M2).

Tra gli uomini straordinaria la prova del giovane Leonardo Allegri, 6° assoluto e oro tra gli S1 e del loanese Ivan Cappelli, 9° assoluto, anche per lui tre frazioni di altissimo livello. Gara con i migliori per il cuneese Guglielmo Giuliano, 13° al traguardo. Ancora un super podio tra gli M1 con l’argento del sempre performate cuggionese Andrea Manzotti. Bravi gli Under 23: il torinese Enea Demarchi 7° tra gli S1, il romagnolo Francesco Strada 8° tra gli S1. Buone le prove del lecchese Alessandro Cazzaniga (10° S1) e del casalese Edoardo Mazzucco, 7° tra gli S2, per lui molto positive le run.

Positivi piazzamenti tra gli M4 per i biellesi Stefano Massa e Sergio Costa. Da applausi, con due altri podi italiani di categoria, le “race” del biellese Claudio Ramella Bagneri (argento tra gli M7) e del ferrarese Michele Vanzi, bronzo tra gli M8. A fine giornata enorme soddisfazione con la premiazione della 3^ Tappa Circuito Nazionale Duathlon che ha visto il Team di Valdigne Triathlon conquistare il 1° posto nella Prova bresciana.

A Tolentino (MC) si è svolto il Duathlon Sprint, prima tappa del Circuito Adriatic Series. Nella gara maschile, con una bike strepitosa pone il sigillo sulla vittoria assoluta Thomas Burr, al femminile, gara di alto livello per la toscana Rachele Laschi, argento assoluto, con tre frazioni al top, ancora podi di categoria con Anastasia Federici (oro S1 e 5° assoluta) e Giorgia Pucciarelli (argento S1 e 6° assoluta).

In provincia di Vicenza, ad Astico, si è disputato un altro Duathlon Sprint, anche qui risultati prestigiosi per i colori verde-turchese-oro, Giacomo Mazzolin ha conquistato l’argento assoluto, al femminile buon rientro alle gare per Matilde Dal Mas, 5° assoluta e bronzo tra le S1. Dulcis in fundo, a Parma, nel Duathlon Giovanile, tra le Junior argento molto positivo, sempre in lotta per la vittoria, per la parmense Fosca Boldrocchi.

Prossimo appuntamento per gli atleti del Team verde-turchese-oro domenica 30 marzo a Vigevano per le gare dell’Interregionale Giovanile e nel WE del 5-6 aprile ad Imola per i Campionati Italiani di Duathlon Sprint.