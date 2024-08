Bike sharing, nel Biellese diventa realtà: Ponderano apripista della mobilità sostenibile.

Ponderano si prepara a diventare comune pioniere del Biellese, nell'adozione del bike sharing che, presentato nell’aprile 2024, prevede 69 stazioni su tutto il territorio.

Ponderano farà da apripista per un'iniziativa che coinvolgerà complessivamente otto comuni: Biella, Candelo, Gaglianico, Sandigliano, Occhieppo Superiore, Occhieppo inferiore, Ponderano (con 5 stazioni) e Vigliano Biellese. Il servizio di noleggio biciclette a pedalata assistita, nato dalla collaborazione fra enti pubblici e privati, ha coinvolto l’attiva partecipazione della Provincia di Biella, la Società partecipata Ener.bit, i comuni e Vaimoo, ditta installatrice. In totale sono previste tra le 250 e le 500 bici disponibili sul territorio: un progetto ambizioso, che intende rendere accessibile la mobilità sostenibile a costi ridotti. L’iniziativa non solo mira a ridurre l'impatto ambientale, ma anche a facilitare gli spostamenti quotidiani, rendendo più agevole l'accesso a servizi e luoghi di lavoro.

A entrare nel merito delle tariffe e del funzionamento è il rappresentante di VAIMOO: gli utenti pagheranno un “bike pass” per prendere le e-bike, scegliendo tra giornaliero (2 euro), settimanale (10 euro), mensile (20 euro) o annuale (50 euro). Poi si aggiungerà la tariffa dell’uso del veicolo, con un costo di 1 euro fisso di mezz’ora in mezz’ora. I pagamenti saranno effettuati tramite l’applicazione a cui si collegherà una carta di credito, ma anche i servizi di Apple Pay o Google Pay. "Si tratta di mezzi robusti, adatti a stare all'esterno alla pioggia e alla neve - ha spiegato - e soprattutto adatte a tutte le età. Le gomme non si possono bucare".

In attesa dell'ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata, per l'installazione delle strutture adibite al nuovo servizio, il Comune comunica che le postazioni si troveranno nei seguenti luoghi: via G. Carducci, via E. De Amicis, Strada Vicinale al Cimitero e Piazza Garibaldi. I lavori di installazione delle stazioni bike sharing si effettueranno il 28 agosto 2024, dalle ore 7.00 alle 17.00.

"Siamo davvero entusiasti - ha commentato il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo -, non si parla solo di Biella, ma anche della cintura biellese. Non ci saranno fenomeni di abbandono selvaggio, visto che il mezzo deve necessariamente essere posato nelle postazioni dedicate, che distano l'una dall'altra non più di 600 metri. Solo in città ne verranno installate circa 25. Per il Biellese è un'opportunità. Pensiamo anche alla nostra università: quante volte si è in difficoltà ad arrivare a Città Studi?”

Di seguito il dettaglio delle postazioni in programma:

Biella

Piazza Martiri Libertà

Via Giovanni Boglietti

Via Della Repubblica

Via Cernaia

Piazza V. Veneto

Via G. Arnulfo

Via Duomo

Parcheggio del Bellone

Viale Macallè

Piazza San Paolo

C.so G. Pella

Piazza Silvio Cerruti

Giardino Don Irmo Buratti

Piazza Falcone

Via Pietro Paietta

Via F.lli Rosselli

Via Valle d’Aosta

Piazza Unità d’Italia

Via Torino

Piazza Lamarmora

Via Tripoli

Via Ivrea

Via Don Luigi Sturzo

Piazza XXV Aprile

Via Galimberti T.

Piazza Gaudenzio Sella

Via C. Sella/Via Milano

Candelo

Via Cerventi/Via Matteotti

Largo Alpini d’Italia,

Via Senatore Pozzo, Via Libertà

Via Cesare Pavese

Via Iside Viana (cimitero)

Via Iside Viana (poste)

Via San Rocco

Via XXV Aprile

Gaglianico

Via A. Gramsci

Via Fiorita

Via Cavour

Piazza Avignone

Via G. Matteotti

Occhieppo Inferiore

Piazza del Pioppo

Via M. Libertà

Via Papa Giovanni XXIII

Via Trotta

Via Roma

Via A. Caralli

Via G. Matteotti

Via San Clemente

Sandigliano

Via Maroino

Via Casale

Via Roma

Via Oropa Occhieppo Superiore

Piazza Sant’Antonio

Via Graglia

Via Monsignor L. Maffeo

Via Castellazzo (campo sportivo)

Via Provinciale

Piazza Levis

Via Castellazzo

Vigliano Biellese

Via Ǫ. Sella

Via Milano

Corso Avilianum

Via Libertà

Via Milano