Cicloturismo in crescita, Coggiola è sempre più meta di sportivi e famiglie FOTO e VIDEO

Cicloturismo in crescita, Coggiola è sempre più meta di sportivi e famiglie (video di Teo Urbex)

Coggiola è sempre più meta ideale del cicloturismo. Con i suoi percorsi e circuiti ad anello, rivolti alle famiglie e agli appassionati di enduro e downhill, l'alta Valsessera sta richiamando un gran numero di escursionisti e sportivi.

La conferma arriva direttamente dal sindaco Paolo Setti che, nei giorni scorsi, ha percorso alcuni tracciati, immersi nella natura, con il quotidiano Newsbiella.it e il consigliere regionale Davide Zappalà. “Coggiola ha avuto un rilancio grazie alla promozione sportiva, in particolare con il ciclismo e il downhill – sottolinea il primo cittadino – Questa amministrazione ci crede fortemente e sta investendo risorse e capacità a favore di quelle iniziative utili a rilanciare il nostro territorio. La riprova l'abbiamo ogni fine settimana, con centinaia di utenti che raggiungono queste zone per praticare queste discipline sportive”.

Sulla stessa linea d'onda anche il vicesindaco Laura Speranza: “Assistiamo ad un flusso continuo di giovani e visitatori. Inoltre, grazie ad alcuni fondi, entro la fine del mese ci sarà una bella sorpresa per i bikers e i cittadini di Coggiola: la preparazione e posa di un murales nella via principale del paese che si rifarà proprio al mondo del ciclismo”.

Come dimostrano alcuni studi di settore, il cicloturismo sta avendo una crescita costante in tutto il mondo e favorisce l'arrivo di sempre più persone da fuori provincia, come sottolineato dal consigliere Zappalà: “Come Regione Piemonte siamo molto attenti allo sviluppo di queste opportunità e iniziative. Il turismo deve essere una leva di rinascita del Biellese”.