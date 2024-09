Crevacuore in festa per il Santo Patrono

Domenica ricca di appuntamenti a Crevacuore per la festa patronale. Si comincia dalle 8.30 di oggi con il mercatino dei bambini per poi proseguire con il moto raduno e l'esposizione di auto d'epoca in piazza.

Alle 11 Santa Messa al Santuario con pranzo in compagnia (in caso di maltempo al Polivalente). Dalle 14 prove di gimcana, sempre in piazza con merenda a cura della Pro Loco alle 16. Infine, alle 10 e alle 14.30, partite di calcio con la FC Valsessera al campo sportivo.