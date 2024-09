Riparte il Minivolley!

Pronti per una nuova stagione di divertimento e sport? Dal 13 settembre, il Minivolley riprende al Palasarselli di Chiavazza! Un'opportunità imperdibile per far avvicinare i bimbi al mondo della pallavolo in un ambiente sicuro, stimolante e pieno di energia.

Quando? Tutti i martedì e venerdì. Orario? Dalle 16:45 alle 18:15. Dove? Palasarselli di Chiavazza. E c'è di più! È possibile provare gratuitamente per tutto il mese di settembre! Un’occasione fantastica per scoprire se la pallavolo è la passione che farà battere il cuore ai vostri figli! Per i bambini nati dal 2018 al 2015, questo è il momento perfetto per iniziare!