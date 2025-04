A grandi passi verso l'inaugurazione della nuova palestra dell'liceo del Cossatese e della Vallestrona

Ci siamo quasi: l'istituto del Cossatese e della Vallestrona a breve avrà a disposizione la sua nuova palestra.

La Provincia di Biella in questi giorni ha assegnato i lavori di pulizia straordinaria dei suoi locali e di quelli adiacenti, per consentire la piena fruibilità della struttura sportiva da parte della comunità scolastica. I tempi? Sarò a disposizione degli allievi una volta ultimato il collaudo. Ora la Provincia è solo in attesa dell'allaccio della corrente e poi si potrà procedere.

Si tratta di un’opera resa possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che rappresenta il primo passo verso l’ampliamento della struttura scolastica. L'intervento complessivo è pari a 3 milioni e 600mila euro. Una parte di questi sono fondi della Provincia, per quasi 500mila euro, gli altri sono frutto di un bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnnr) rivolto alle palestre degli istituti superiori. La vecchia struttura sarà interamente demolita e la sede rinnovata sorgerà a pochi passi proprio dalla palestra. Il costo complessivo del progetto è di circa 12 milioni di euro previsti.

I locali saranno innovativi. Potranno essere ospitate più classi in contemporanea in palestra, che sarà adattata per svolgere anche diverse discipline agonistiche come pallavolo, basket e calcetto. Sarà presente anche una microtribuna, con 80 posti a sedere, asportabili e amovibili per l'ampliamento degli spazi, a seconda degli usi che se ne vorrà fare.