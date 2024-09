Una serata coinvolgente in musica con la colonna sonora musicale che ha saputo far ballare generazioni di tutti i tipi. La birra, quella artigianale buona, un pretesto, la voglia di stare in compagnia anche per un sold out con code chilometriche, pazienti astanti pronti a entrare per gustare un buon bicchiere e ascoltare buona musica.

Quella di Roy Paci che, dal palco di Bolle di Malto, ha urlato al cielo: “Biella, sei uno spettacolo”. In una parola sola: successo per l'edizione 2024.