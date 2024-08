Bolle di Malto, cambia la viabilità a Biella: ecco come

A completamento ed integrazione di quanto già pubblicato lo scorso 22 agosto, un'ulteriore ordinanza pubblicata in occasione di Bolle di Malto modifica la precedente, in particolare: È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare nella seguente area e periodo:

a) piazza Martiri della Libertà, tutta la piazza, dalle ore 6,00 del giorno 25.08.2024 alle ore 12,00 del giorno 04.09.2024;

b) piazza Martiri della Libertà, carreggiata a nord della piazza, tra via Cavour/P. Micca e Piazza Primo Maggio (rotatorie escluse) dalle ore 6,00 del giorno 25.08.2024 alle ore 12,00 del giorno 04.09.2024

c) piazza Primo Maggio, dalla rotatoria con Piazza Martiri a via Belletti Bona dalle ore 6,00 del giorno 25.08.2024 alle ore 12,00 del giorno 04.09.2024. Accesso ai residenti dell’area predetta di Piazza Primo Maggio e di via B. Bona (tratto da Piazza Primo Maggio a viaCavour) consentito ad eccezione della periodicità indicata al punto 1d

d) piazza Martiri della Libertà, carreggiata a sud della piazza (tra via La Salle e via P. Micca), via Pietro Micca (tra via Cavour e Piazza Curiel/Amedola), via Cavour (tra viale C. Battisti e Piazza Martiri della Libertà) Piazza Primo Maggio (tra via Italia e Piazza Martiri della Libertà), eccetto aventi diritto in ingresso e in uscita dai passi carrai, dalle ore 17.00 alle ore 02.30 dei seguenti giorni:

a) 29.08.2024 al 30.08.2024

b) 30.08.2024 al 31.08.2024

c) 31.08.2024 al 04.09.2024

d) 01.09.2024 al 02.09.2024

e) 02.09.2024 al 03.09.2024

E’ istituito il divieto di sosta in Piazza Primo Maggio, ambo i lati, tratto tra via Italia e Piazza Martiri per la temporalità di cui al punto 1d)È istituita la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto mezzi di soccorso in emergenza e aventi diritto (attività commerciali e residenti), per la temporalità di cui al punto 1d nelle seguenti vie: via San Filippo e via Galliari (con uscita transitando in via S. Filippo e via Seminari) transitando in ZTL sospesa per l’occasione e per i residenti e aventi dirittoÈ istituito il senso unico di marcia in Piazza Martiri sud, nel tratto compreso tra via Galliari e via Pietro Micca, con direzione est-ovest (da via San Filippo/Galliari a via Pietro Micca) al di fuori della temporalità prevista di cui al punto n°1dE’ istituito il divieto di accesso in via S. Filippo con percorrenza est ovest nel tratto compreso tra via Seminari e via Galliari nel periodo e nella temporalità di cui al punto 1d ( conseguentemente è istituito per la stessa temporalità e luogo il senso unico in via S. Filippo con percorrenza ovest-est)È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione, eccetto autorizzati per il mercato, nella seguente area e periodo: piazza Colonnetti, tutta la piazza, esclusa via Roccavilla, dalle ore 6,00 alle ore 15,00 dei giorni 27.08.2024, 30.08.2024, 03.09.2024.

E’ temporaneamente sospesa la ZTL del quartiere Centro e nello specifico in via Italia, tratto tra Piazza San Giovanni Bosco e via Belletti Bona per consentire agli aventi diritto (residenti, titolari/impiegati presso attività commerciali, disabili) di raggiungere la via Belletti Bona e in via S. Filippo e Seminari per poter far uscire i residenti e aventi diritto di via Galliari e via S. Filippo nonché i passi carrai di Piazza Primo Maggio nella periodicità prevista al punto n°1d.