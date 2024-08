Foto Rasolo e Zorio per newsbiella.it

Ieri sera 30 agosto, la seconda serata di Bolle di Malto ha riconfermato il gradimento del pubblico per questo evento diventato nazionale e artefice di un indotto per la città che vive in questi giorni la magia di una piazza gremita di visitatori attratti dalla "ricetta" vincente, birra, musica, gastronomia e cultura.

