Biella, in Questura la Polizia incontra il Centro Antiviolenza e la Rete Dafne: uniti per la tutela delle vittime

Si è svolto presso la Questura di Biella un ciclo di incontri tra Polizia di Stato, Centro Antiviolenza e Rete Dafne con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le forze dell’ordine e gli operatori specializzati nel supporto alle vittime di violenza.

La cooperazione tra Polizia di Stato, Centro Anti Violenza e Rete Dafne è, infatti, fondamentale per creare una rete di protezione solida e coordinata, capace di rispondere alle esigenze delle vittime in modo tempestivo, concreto e professionale. Questi incontri sono stati ideati per condividere esperienze e buone pratiche, migliorare le competenze del personale coinvolto e, soprattutto, per ottimizzare gli interventi a tutela delle vittime.

A tal fine, gli esperti del Centro Antiviolenza e di Rete Dafne hanno offerto formazione specifica al personale della Polizia di Stato. Agli operatori è stata data l’opportunità di accrescere le competenze psicologiche e legali necessarie per affrontare le difficoltà emotive che si presentano durante gli interventi. Sono state fornite, inoltre, delle indicazioni teoriche e pratiche su come gestire le situazioni particolarmente delicate.

Tra i molteplici temi trattati vi sono la gestione delle segnalazioni di violenza, il supporto psicologico alle vittime, le modalità di ascolto e di comunicazione, le buone pratiche per il coordinamento tra le forze dell’ordine e i centri di supporto.