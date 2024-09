Sfilate di trattori, mercatini, piatti della tradizione: boom di visitatori a Zubiena per la Festa dei Campagnin FOTO e VIDEO

Sfilate di trattori, mercatini, piatti della tradizione: boom di visitatori a Zubiena per la Festa dei Campagnin (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Grande affluenza a Zubiena per la Festa dei Campagnin, giunta alla sua 23° edizione. Tre giorni di appuntamenti culminati nella giornata odierna con la sfilata di trattori (circa 90) e cavalli per le vie del paese.

Al pranzo della domenica erano presenti ben 300 persone, giunte nel piccolo borgo della Valle Elvo per assaporare i piatti della tradizione. Senza dimenticare i diversi intrattenimenti in programma e i vari mercatini di hobbistica e artigianato sparsi nelle zone del centro che hanno incuriosito i visitatori.

Soddisfatto il sindaco Davide Basso: “Numeri in aumento, anche quest'anno per un appuntamento che richiama le origini agricole e contadine della nostra comunità. Un grazie sentito alla Pro Loco e ai tanti giovani che si sono attivati per la piena realizzazione di tale evento”.